Прямой эфир

Моринари Ватанабэ: «Я должен прикладывать больше усилий для развития спорта в Беларуси»

07 августа 2017 14:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Не только кадровые вопросы 7 августа решались во Дворце Независимости. Президент встретился с главой международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

6 августа в Минске завершился этап Кубка мира по художественной гимнастике. Соревнования собрали в белорусской столице более 120 спортсменок из 23 стран, а также функционеров и специалистов. Этот зрелищный вид спорта, по мнению Александр Лукашенко, обязательно должен сохранить свою красоту и грацию.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я видел вас по телевидению, когда вы выступали. Меня не покидала одна мысль, если абсолютно искренне. Художественная гимнастика – это тот вид спорта, где еще очень много субъективизма. И когда я смотрел на вас, меня не покидала мысль о том, что может быть вы будете тем человеком, который этот субъективизм понизит близко к нулю. Его искоренить будет очень сложно, но бороться с этим нужно.

Вы, наверно, убедились, что Беларусь держит слово. Это обязательная страна, и все наши люди, которые причастны, в частности, к художественной гимнастике, также держат свое слово. И я вам хочу твердо пообещать, что в этом процессе на этом пути вы всегда найдете поддержку Беларуси и можете ей воспользоваться в любое время.

Ну а что касается непосредственно Беларуси, я уже вас поблагодарил за то, что этап Кубок мира состоялся в Беларуси. Во-вторых, я очень рассчитываю, что вы нам поможете вернуться в элиту спортивной гимнастики. Вы знаете, что у нас была прекрасная школа, но, к сожалению, мы ее утратили, в отличие от Японии. Страна, которая была на вершине и осталась на этой вершине. Ну и, может быть, если уж говорить о художественной гимнастике, вам удастся сделать этот вид – художественную гимнастику – повернуть в сторону искусства, женственности, от этих лишних сложностей, которые просто уничтожают художественную гимнастику.

Александр Лукашенко, пользуясь случаем, вручил Моринари Ватанабэ почетный знак «За заслуги в развитии олимпийского движения в Республике Беларусь», награду получила также наша прославленная гимнастка, а ныне вице-президент Международной федерации и заместитель председателя Белорусской ассоциации гимнастики Нелли Ким.

Моринари Ватанабэ возглавил Международную федерацию гимнастики в 2016 году. Это одна из старейших спортивных организаций в мире. Под ее эгидой находятся сразу несколько видов: спортивная гимнастика, художественная, прыжки на батуте, акробатика, спортивная аэробика.

Моринари Ватанабэ: «Я должен прикладывать больше усилий для развития спорта в Беларуси»-1

Моринари Ватанабэ, глава Международной федерации гимнастики:
Я считаю, что я должен прикладывать больше усилий для развития спорта в Беларуси. К слову, Беларусь завоевала золотую медаль в прыжках на батуте на Олимпийских играх в Рио, а это одна из дисциплин, которую развивает наша федерация. Беларусь может завоевать больше медалей в художественной гимнастике, в прыжках на батуте, в спортивной гимнастике на следующих Олимпийских играх, поскольку следующие Олимпийские игры будут проходить в моей родной стране – в Японии. Пожалуйста, не стесняйтесь просить меня, если я чем-то могу вам помочь, чем-то быть полезен в этой связи.

На прошедшем в Минске этапе Кубка мира, напомним, белоруски завоевали 10 наград. В индивидуальных упражнениях медальные традиции национальной школы сполна подтвердили Екатерина Галкина и Алина Горносько. Кроме собственно уровня нашей команды, специалисты с удовольствием в очередной раз отметили и организаторские возможности Беларуси.

Это не первые крупные соревнования в стране. Кстати, в настоящее время в Минске возводится Дворец гимнастики. Вполне вероятно, что следующий топ-турнир пройдет уже в нем. В спортивной гимнастике результаты нашей команды в последнее время гораздо скромнее, однако, как 7 августа, отметил Александр Лукашенко, Беларусь намерена вернуть себе прежние позиции. Ближайшие летние олимпийские игры пройдут в Токио в 2020 году.

«Это был праздник спорта и красоты»: белоруски завоевали 10 наград на этапе Кубка мира по художественной гимнастике

# Александр Лукашенко # Художественная гимнастика

Другие новости рубрики

Все новости
«Соперника поздравляю с победой»: Александр Ермакович об итогах матча БАТЭ–«Минск» в рамках 17-го тура Беларусбанк-чемпионата страны по футболу
07 августа 2017 13:28

«Соперника поздравляю с победой»: Александр Ермакович об итогах матча БАТЭ–«Минск» в рамках 17-го тура Беларусбанк-чемпионата страны по футболу

На ЧМ-2017 в Лондоне самым быстрым в беге оказался американец Джастин Гэтлин
07 августа 2017 12:59

На ЧМ-2017 в Лондоне самым быстрым в беге оказался американец Джастин Гэтлин

«Я очень рассчитываю, что вы нам поможете вернуться в элиту спортивной гимнастики»: Александр Лукашенко встретился с главой FIG
07 августа 2017 11:38

«Я очень рассчитываю, что вы нам поможете вернуться в элиту спортивной гимнастики»: Александр Лукашенко встретился с главой FIG