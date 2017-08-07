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«Зенит» обыграл «Спартак» и возглавляет таблицу чемпионата России

07 августа 2017 19:16
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Новости России. В российской футбольной премьер-лиге 6 августа состоялся матч с громкой вывеской «Зенит» – «Спартак», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дело было в рамках четвертого тура.

Московская команда, которая является действующим чемпионом, потерпела от питерцев разгромное поражение – 1:5. До перерыва в воротах гостей отметились Александр Кокорин и его тезка Ерохин. Во второй половине их почин поддержали Доменико Кришито и Далер Кузяев. А окончательно расстроил фанатов «Спартака» их собственный вратарь Артем Ребров, неуклюже сыгравший после навеса соперников.

«Зенит» обыграл «Спартак» и возглавляет таблицу чемпионата России-1

Что касается единственного гола красно-белых, то он был проведен с пенальти.

Автором стал Квинси Промес. Таким образом, «Зенит» выиграл на старте чемпионата России четыре матча из четырех и пока возглавляет таблицу на пару с московским «Локомотивом». А вот «Спартак», заработавший на том же отрезке всего пять очков, сейчас только десятый.

# Футбол # Фотофакт

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