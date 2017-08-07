«Зенит» обыграл «Спартак» и возглавляет таблицу чемпионата России

Новости России. В российской футбольной премьер-лиге 6 августа состоялся матч с громкой вывеской «Зенит» – «Спартак», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Дело было в рамках четвертого тура.
Московская команда, которая является действующим чемпионом, потерпела от питерцев разгромное поражение – 1:5. До перерыва в воротах гостей отметились Александр Кокорин и его тезка Ерохин. Во второй половине их почин поддержали Доменико Кришито и Далер Кузяев. А окончательно расстроил фанатов «Спартака» их собственный вратарь Артем Ребров, неуклюже сыгравший после навеса соперников.