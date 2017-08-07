«Зенит» обыграл «Спартак» и возглавляет таблицу чемпионата России

Московская команда, которая является действующим чемпионом, потерпела от питерцев разгромное поражение – 1:5. До перерыва в воротах гостей отметились Александр Кокорин и его тезка Ерохин. Во второй половине их почин поддержали Доменико Кришито и Далер Кузяев. А окончательно расстроил фанатов «Спартака» их собственный вратарь Артем Ребров, неуклюже сыгравший после навеса соперников.

Что касается единственного гола красно-белых, то он был проведен с пенальти.

Автором стал Квинси Промес. Таким образом, «Зенит» выиграл на старте чемпионата России четыре матча из четырех и пока возглавляет таблицу на пару с московским «Локомотивом». А вот «Спартак», заработавший на том же отрезке всего пять очков, сейчас только десятый.