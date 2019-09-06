Третье поражение. «Динамо» уступило «Сочи» в матче КХЛ

Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» провело третий поединок в новом сезоне КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» провело третий поединок в новом сезоне КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Команда Крэйга Вудкрофта продолжила свою серию матчем против «Сочи». На протяжении поединка лидерство захватывали то «леопарды», то «зубры». После двух период счет был ничейный 3:3. Все решилось в третьем, когда «леопарды» сумели забросить дважды. Минчане потерпели третье поражение в регулярном чемпионате со счетом 4:5.
Следующий поединок «Динамо» проведет против московского «Спартака».