Прямой эфир

Третье поражение. «Динамо» уступило «Сочи» в матче КХЛ

06 сентября 2019 20:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» провело третий поединок в новом сезоне КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Третье поражение. «Динамо» уступило «Сочи» в матче КХЛ-1

Команда Крэйга Вудкрофта продолжила свою серию матчем против «Сочи». На протяжении поединка лидерство захватывали то «леопарды», то «зубры». После двух период счет был ничейный 3:3. Все решилось в третьем, когда «леопарды» сумели забросить дважды. Минчане потерпели третье поражение в регулярном чемпионате со счетом 4:5.

Следующий поединок «Динамо» проведет против московского «Спартака».

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сборная Беларуси буквально вырвала победу у эстонской в отборе к Евро-2020
06 сентября 2019 19:32

Сборная Беларуси буквально вырвала победу у эстонской в отборе к Евро-2020

Александр Лукашенко: с украинцами или с россиянами мы можем Олимпиаду провести
06 сентября 2019 17:44

Александр Лукашенко: с украинцами или с россиянами мы можем Олимпиаду провести

Спортсменка Ольга Мазурёнок посоветовала, как лучше подготовиться к полумарафону
06 сентября 2019 12:43

Спортсменка Ольга Мазурёнок посоветовала, как лучше подготовиться к полумарафону