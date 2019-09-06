Третье поражение. «Динамо» уступило «Сочи» в матче КХЛ

Команда Крэйга Вудкрофта продолжила свою серию матчем против «Сочи». На протяжении поединка лидерство захватывали то «леопарды», то «зубры». После двух период счет был ничейный 3:3. Все решилось в третьем, когда «леопарды» сумели забросить дважды. Минчане потерпели третье поражение в регулярном чемпионате со счетом 4:5.

Следующий поединок «Динамо» проведет против московского «Спартака».