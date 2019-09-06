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Сборная Беларуси буквально вырвала победу у эстонской в отборе к Евро-2020

06 сентября 2019 19:32
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Новости Беларуси. Футбольная сборная Беларуси под руководством нового главного тренера Михаила Мархеля добивается первой победы в отборе к Евро-2020, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В гостях «белыя крылы» оказались сильнее сборной Эстонии.

Сборная Беларуси буквально вырвала победу у эстонской в отборе к Евро-2020-1

Первый тайм выдался безголевым, все события произошли во второй части матча. На 48-й минуте Никита Наумов вывел белорусов вперед. Хозяева поля ответили быстро: Эрик Сорга на 54-й минуте счет сравнял. Но последнее слово осталось за нашими: на второй компенсированной минуте Максим Скавыш поставил в поединке точку. Беларусь победила 2:1.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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