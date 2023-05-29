«Гомель» стал обладателем женского гандбольного Кубка Беларуси

После первой половины была ничья – 16:16. В середине второго отрезка студентки ушли в небольшой отрыв и, казалось, прервут тем самым гегемонию «Гомеля». Девушки с берегов Сожа включили форсаж и очень скоро сами повели. Ответа у БНТУ не нашлось. Таким образом, «Гомель» в нынешнем сезоне, кроме Кубка, выиграл Суперкубок и чемпионат.