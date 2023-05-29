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«Гомель» стал обладателем женского гандбольного Кубка Беларуси

29 мая 2023 11:24
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Новости Беларуси. Обладателем женского гандбольного Кубка Беларуси стал «Гомель». В финальном матче был повержен столичный БНТУ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

«Гомель» стал обладателем женского гандбольного Кубка Беларуси-1

После первой половины была ничья – 16:16. В середине второго отрезка студентки ушли в небольшой отрыв и, казалось, прервут тем самым гегемонию «Гомеля». Девушки с берегов Сожа включили форсаж и очень скоро сами повели. Ответа у БНТУ не нашлось. Таким образом, «Гомель» в нынешнем сезоне, кроме Кубка, выиграл Суперкубок и чемпионат.  

# Гандбол # Фотофакт

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