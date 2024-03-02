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«Торпедо» – обладатель Суперкубка Беларуси по футболу

02 марта 2024 17:50
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Сезон открыт. И первый трофей нашел своего обладателя. Жодинское «Торпедо» выиграло Суперкубок страны по футболу. В решающем матче дружина была сильнее минского «Динамо», сообщили в программе «СТВ-спорт».

«Торпедо» – обладатель Суперкубка Беларуси по футболу-1

Поединок результативностью порадовать болельщиков не смог. В первом тайме активнее действовало «Торпедо». Однако до острых моментов дело практически не доходило. Во втором отрезке ход матча не изменился. В итоге за 90 минут ни одна из команд цифры на табло так размочить и не смогла. Дополнительное время формат Суперкубка не предполагал, и все решилось в серии пенальти. Где жодинцы были точнее – 4:3.

«Торпедо» – обладатель Суперкубка Беларуси по футболу-4

Дмитрий Молош, главный тренер «Торпедо»:
Трофей есть, ну все, забыли. Сейчас немножко вечером попразднуем, эмоции выпустим и будем готовиться. Начинается наконец-то соревновательный период, где за очки, за секунды, нервишки… Я счастлив, что мы вкатываемся в сезон с победой. Естественно, тяжело чемпион страны, этим все сказано. Чисто игра на результат была. Две команды хотели победить и боялись допустить роковую ошибку. Главное мы выиграли, я счастлив.

«Торпедо» – обладатель Суперкубка Беларуси по футболу-7

Кирилл Премудров, полузащитник «Торпедо»:
Радость, большое счастье. Радость за нас, на клуб, за наших болельщиков, что в таком количестве приехали, поддержали нас. Супер атмосфера.

«Торпедо» – обладатель Суперкубка Беларуси по футболу-10

Илья Руцкий, защитник «Торпедо»:
Была видна уверенность у всей команды. И была уверенность в первую очередь у нашего вратаря Тимофея Юрасова. Поэтому все большие молодцы, всех поздравляю.

Отметим, «Торпедо» впервые в истории завоевало данный титул. Совсем скоро станет известен и победитель Суперкубка среди женских команд. 10 марта в белорусской столице встретятся «Минск» и «Динамо-БГУФК».

# Футбол Беларуси

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