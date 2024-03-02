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Минское «Динамо» проиграло одноклубникам из Москвы в стартовом матче плей-офф Кубка Гагарина

02 марта 2024 17:42
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Минское «Динамо» в первом выездном матче стартового раунда плей-офф Кубка Гагарина с разгромным счетом уступило одноклубникам из Москвы. Итог – 1:4, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» проиграло одноклубникам из Москвы в стартовом матче плей-офф Кубка Гагарина-1

Хотя после второго периода счет был 1:1, но заключительная 20-минутка оказалась неудачной для наших парней. За один отрезок они пропустили трижды. Отметим, единственную шайбу в составе минчан забросил Вадим Мороз на 17-й минуте дуэли. Второй поединок серии состоится в понедельник, 4 марта, также на арене российского клуба. В белорусской столице коллективы проведут встречи 6 и 8 марта.

# Хоккей

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