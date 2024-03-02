Минское «Динамо» проиграло одноклубникам из Москвы в стартовом матче плей-офф Кубка Гагарина

Хотя после второго периода счет был 1:1, но заключительная 20-минутка оказалась неудачной для наших парней. За один отрезок они пропустили трижды. Отметим, единственную шайбу в составе минчан забросил Вадим Мороз на 17-й минуте дуэли. Второй поединок серии состоится в понедельник, 4 марта, также на арене российского клуба. В белорусской столице коллективы проведут встречи 6 и 8 марта.