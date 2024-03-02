«Локомотив» вырвал победу в овертайме у «Химика» в первом матче серии плей-ин ЧБ по хоккею

В чемпионате Беларуси по хоккею продолжается борьба за путевки в плей-офф, сообщили в программе «СТВ-спорт».

2 марта в Новополоцке в рамках плей-ин первую дуэль серии до двух побед провели «Химик» и «Локомотив». Противостояние выдалось упорным и достаточно результативным. Со счетом 3:2 сильнее оказались хоккеисты из Орши. Отметим, победитель был выявлен в овертайме.

Завтра, 3 марта, уже во второй раз встретятся «Брест» и «Лида». Напомним, в первой игре, которая прошла в пятницу, викторию праздновали брестчане.