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Тандем Мирного и Освальда за час переиграл пару Неис и Ромболи

19 июля 2018 16:03
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Новости Беларуси. Максим Мирный и Филлип Освальд продолжают борьбу в парном разряде турнира в шведском Бастанде,  сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Тандем Мирного и Освальда за час переиграл пару Неис и Ромболи-1

В рамках 1/4 финала белорусско-австрийский тандем 19 июля встречался с бразильским дуэтом Фабрисио Неис и Фернандо Ромболи. Успех праздновали Максим и Филлип. Победа в двух партиях с одинаковым счетом 6:3. Матч продолжался один час и пять минут.

# Теннис # Фотофакт

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