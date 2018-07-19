Тандем Мирного и Освальда за час переиграл пару Неис и Ромболи

Новости Беларуси. Максим Мирный и Филлип Освальд продолжают борьбу в парном разряде турнира в шведском Бастанде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В рамках 1/4 финала белорусско-австрийский тандем 19 июля встречался с бразильским дуэтом Фабрисио Неис и Фернандо Ромболи. Успех праздновали Максим и Филлип. Победа в двух партиях с одинаковым счетом 6:3. Матч продолжался один час и пять минут.