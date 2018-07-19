Главным тренером национальной сборной Беларуси по хоккею назначен Андрей Сидоренко

За свою карьеру в качестве наставника, специалист работал с такими клубами как: минское «Динамо», «Тивали», московский «Спартак», «Металлург» – Новокузнецк, челябинский «Трактор» и хоккейный клуб «Гомель». Сидоренко уже возглавлял белорусскую «националку». Было это в сезоне 1995/96. Тогда сборная Беларуси добилась повышения в классе и вышла в дивизион 1А.