Главным тренером национальной сборной Беларуси по хоккею назначен Андрей Сидоренко

Новости Беларуси. Таково решение исполкома ФХБ. Последним местом работы тренера была команда из ВХЛ «Дизель», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Таково решение исполкома ФХБ. Последним местом работы тренера была команда из ВХЛ «Дизель», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
За свою карьеру в качестве наставника, специалист работал с такими клубами как: минское «Динамо», «Тивали», московский «Спартак», «Металлург» – Новокузнецк, челябинский «Трактор» и хоккейный клуб «Гомель». Сидоренко уже возглавлял белорусскую «националку». Было это в сезоне 1995/96. Тогда сборная Беларуси добилась повышения в классе и вышла в дивизион 1А.