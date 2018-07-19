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Главным тренером национальной сборной Беларуси по хоккею назначен Андрей Сидоренко

19 июля 2018 15:03
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Новости Беларуси. Таково решение исполкома ФХБ. Последним местом работы тренера была команда из ВХЛ «Дизель», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Главным тренером национальной сборной Беларуси по хоккею назначен Андрей Сидоренко-1

За свою карьеру в качестве наставника, специалист работал с такими клубами как: минское «Динамо», «Тивали», московский «Спартак», «Металлург» – Новокузнецк, челябинский «Трактор» и хоккейный клуб «Гомель». Сидоренко уже возглавлял белорусскую «националку». Было это в сезоне 1995/96. Тогда сборная Беларуси добилась повышения в классе и вышла в дивизион 1А. 

# Хоккей Беларуси # Андрей Сидоренко # Фотофакт

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