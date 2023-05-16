«Строитель» в шаге от вылета из российской волейбольной Cуперлиги. Команда проиграла «Тюмени»

Прописка под большим вопросом. Столичный «Строитель» в шаге от вылета из российской Cуперлиги. В первом переходном матче белорусы уступили «Тюмени» – 1:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, право остаться в элите оспаривают худшая дружина Суперлиги и победитель высшей. Дебютную дуэль забрали гости в первую очередь благодаря мощному нападению и нерешительности подопечных Микановича. Россияне довольно уверенно начали и повели – 2:0 по сетам. «Строитель» продолжал искать ключи к сопернику. И в третьем отрезке, казалось, нашел их. Появилась надежда на камбэк. Успех пришел благодаря точной силовой подаче и заработавшему блоку – 25:16. Четвертая партия проходила в равной борьбе. К середине минчане имели преимущество в четыре мяча. Но в концовке его растеряли. В борьбе нервов россияне не дрогнули. 29:27 в сете и 3:1 в матче.