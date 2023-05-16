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«Строитель» в шаге от вылета из российской волейбольной Cуперлиги. Команда проиграла «Тюмени»

16 мая 2023 20:18
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Прописка под большим вопросом. Столичный «Строитель» в шаге от вылета из российской Cуперлиги. В первом переходном матче белорусы уступили «Тюмени» – 1:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

«Строитель» в шаге от вылета из российской волейбольной Cуперлиги. Команда проиграла «Тюмени»-1

Напомним, право остаться в элите оспаривают худшая дружина Суперлиги и победитель высшей. Дебютную дуэль забрали гости в первую очередь благодаря мощному нападению и нерешительности подопечных Микановича. Россияне довольно уверенно начали и повели – 2:0 по сетам. «Строитель» продолжал искать ключи к сопернику. И в третьем отрезке, казалось, нашел их. Появилась надежда на камбэк. Успех пришел благодаря точной силовой подаче и заработавшему блоку – 25:16. Четвертая партия проходила в равной борьбе. К середине минчане имели преимущество в четыре мяча. Но в концовке его растеряли. В борьбе нервов россияне не дрогнули. 29:27 в сете и 3:1 в матче.  

«Строитель» в шаге от вылета из российской волейбольной Cуперлиги. Команда проиграла «Тюмени»-4

Олег Миканович, главный тренер ВК «Строитель»:  
Нет уверенности в себе, не играют. Стоят, ждут, когда кто-то вместо них выйдет и сыграет, и также нет веры в себя, все надеются, что кто-то что-то отдаст. Такого не будет происходить. Пока сами не будем играть, хотеть играть, ничего хорошего не будет.  

Второй переходной матч состоится на «Чижовка-Арене» 17 мая. Старт в 14:00.

# Волейбол # Олег Миканович # Фотофакт

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