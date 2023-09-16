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Евгений Королёк получил титул самого стабильного велогонщика

16 сентября 2023 19:18
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16 сентября завершилась многодневная велогонка «Дружба народов Северного Кавказа». Финальный, десятый этап прошел на территории Адыгеи с финишем в Майкопе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Евгений Королёк получил титул самого стабильного велогонщика-1

Гонщики преодолели маршрут протяженностью 125 километров. В юниорском заезде первым финишировал белорус Вадим Одинец. А победителем в генеральной классификации у юниоров стал еще один отечественный велогонщик Владислав Ярош. Среди мужчин на завершающем этапе второй результат показал представитель Беларуси Владимир Гороховик. В общем зачете первое место занял россиянин Никита Шульченко. Наш Евгений Королек получил зеленую майку и титул самого стабильного гонщика, на его счету три победы на этапах велогонки.

# Велоспорт # Евгений Королек # Фотофакт

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