Евгений Королёк получил титул самого стабильного велогонщика

Гонщики преодолели маршрут протяженностью 125 километров. В юниорском заезде первым финишировал белорус Вадим Одинец. А победителем в генеральной классификации у юниоров стал еще один отечественный велогонщик Владислав Ярош. Среди мужчин на завершающем этапе второй результат показал представитель Беларуси Владимир Гороховик. В общем зачете первое место занял россиянин Никита Шульченко. Наш Евгений Королек получил зеленую майку и титул самого стабильного гонщика, на его счету три победы на этапах велогонки.