Магнитогорский «Металлург» обыграл «Шанхайских Драконов» на Кубке Минска

В белорусской столице продолжается предсезонный товарищеский турнир по хоккею «Кубок Минска». В единственном поединке игрового дня встречались «Металлург» из Магнитогорска и «Шанхайские Драконы», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команды со старта показали плотную и во многом равную борьбу – в первом периоде оппоненты оставили свои ворота на замке. Сразу после возобновления игры белорусский защитник «сталеваров» Данила Паливко открыл счет в матче. Однако на это у соперников довольно быстро нашелся ответ.

Заключительная треть прошла по схожему сценарию – уральцы повели, но «драконы» отыгрались. Основное время так и завершилось вничью, а в овертайме викторию «Металлургу» принес Игорь Нечаев, который реализовал буллит.

Накануне столичные «динамовцы» с победы стартовали на домашнем турнире. Они в результативной перестрелке прошли китайский клуб со счетом 7:5 и завтра померятся силами с магнитогорской дружиной. Коллективы разыграют первое место в группе. Старт дуэли в 17 часов. Все команды разбиты на две тройки, победители каждой пульки 17 августа сразятся за главный трофей.