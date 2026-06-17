Белорусские футбольные клубы узнали потенциальных дальнейших соперников по Еврокубкам

Белорусские футбольные клубы узнали дальнейших соперников по Еврокубкам, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Напомним, все наши дружины начинают борьбу с первого раунда квалификации.
«МЛ Витебск» играет в ЛЧ. В случае успеха на старте букмекерам предстоит помериться силами с сильнейшим из пары «Борац» – «Левски». Если постигнет неудача, наш представитель отправится в Лигу конференций, где встретится с победителем противостояния «Кайрат» – «Сутьеска».
Минское «Динамо» и БАТЭ изначально выступают в третьем по силе Еврокубке. Подопечные Александра Шагойко во втором круге попадут на «Нефчи» из Баку. Соперником обладателя Кубка страны потенциально станет швейцарский «Сьен».
Дебютные поединки второго раунда квалификации пройдут 23 июля. Ответные – спустя неделю.