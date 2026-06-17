Прямой эфир

Белорусские футбольные клубы узнали потенциальных дальнейших соперников по Еврокубкам

17 июня 2026 19:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусские футбольные клубы узнали дальнейших соперников по Еврокубкам, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Напомним, все наши дружины начинают борьбу с первого раунда квалификации.

«МЛ Витебск» играет в ЛЧ. В случае успеха на старте букмекерам предстоит помериться силами с сильнейшим из пары «Борац» – «Левски». Если постигнет неудача, наш представитель отправится в Лигу конференций, где встретится с победителем противостояния «Кайрат» – «Сутьеска».

Минское «Динамо» и БАТЭ изначально выступают в третьем по силе Еврокубке. Подопечные Александра Шагойко во втором круге попадут на «Нефчи» из Баку. Соперником обладателя Кубка страны потенциально станет швейцарский «Сьен».

Дебютные поединки второго раунда квалификации пройдут 23 июля. Ответные – спустя неделю.

# Футбол

Другие новости рубрики

Все новости
Шиманович и Козырева успешно стартовали на теннисном турнире в Ноттингеме
17 июня 2026 11:06

Шиманович и Козырева успешно стартовали на теннисном турнире в Ноттингеме

ХК «Минск» удвоил перевес в финальной серии женского чемпионата Беларуси по хоккею на траве
16 июня 2026 20:19

ХК «Минск» удвоил перевес в финальной серии женского чемпионата Беларуси по хоккею на траве

Белорусские футбольные команды узнали соперников на старте квалификации еврокубков
16 июня 2026 18:39

Белорусские футбольные команды узнали соперников на старте квалификации еврокубков