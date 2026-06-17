Белорусские футбольные клубы узнали потенциальных дальнейших соперников по Еврокубкам

Белорусские футбольные клубы узнали дальнейших соперников по Еврокубкам, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Напомним, все наши дружины начинают борьбу с первого раунда квалификации.

«МЛ Витебск» играет в ЛЧ. В случае успеха на старте букмекерам предстоит помериться силами с сильнейшим из пары «Борац» – «Левски». Если постигнет неудача, наш представитель отправится в Лигу конференций, где встретится с победителем противостояния «Кайрат» – «Сутьеска».

Минское «Динамо» и БАТЭ изначально выступают в третьем по силе Еврокубке. Подопечные Александра Шагойко во втором круге попадут на «Нефчи» из Баку. Соперником обладателя Кубка страны потенциально станет швейцарский «Сьен».