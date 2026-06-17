Арина Соболенко удачно стартовала на теннисном турнире WTA-500 в Берлине

Арина Соболенко удачно стартовала на теннисном турнире категории 500 в Берлине, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В непростом матче первая ракетка планеты нанесла поражение россиянке Екатерине Александровой.

До этого в очных встречах у девушек был паритет. Вот и нынешняя дуэль получилась боевой и равной. Долгое время спортсменки легко брали собственные подачи и не могли побороться за чужую. Но в конце первого сета белоруска организовала брейк – 6:4. Во второй партии рисунок не изменился. Обе теннисистки продемонстрировали качественную игру. И все-таки класс Соболенко сказался, вновь 6:4.

Арина Соболенко, первая ракетка мира:

Поставлю себе за матч 7. Нет, даже, может, 6. Выиграть было сложно, но она сильный соперник, особенно на траве. Супер счастлива, что победила. Рада снова быть здесь, в Берлине. Рада играть для вас, чтобы вы могли наслаждаться. Отличная поддержка, спасибо. Буду стараться показывать свой наилучший теннис.