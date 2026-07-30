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Полина Брагинец поспорит за бронзовую медаль ЧМ по борьбе среди спортсменов до 17 лет

30 июля 2026 11:46
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Полина Брагинец поспорит за бронзовую медаль чемпионата мира по борьбе среди спортсменов до 17 лет. Планетарный форум продолжается в Баку, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Белоруска, выступающая в весовой категории до 65 килограммов, уверенно прошла представительниц Хорватии и России, но в полуфинале уступила Болдбаатар Ариунзул из Монголии – 1:7. В поединке за место на пьедестале она встретится с Ириной Бухтиной из Украины.

Также в четверг выступление на соревнованиях в Азербайджане начали еще четыре соотечественницы. Анастасия Кежун, Мария Хрущева и Камила Руденкова оступились на стадии 1/8. Анастасия Некляева не сумела преодолеть квалификационный барьер.

# Борьба

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