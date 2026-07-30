Полина Брагинец поспорит за бронзовую медаль ЧМ по борьбе среди спортсменов до 17 лет

Полина Брагинец поспорит за бронзовую медаль чемпионата мира по борьбе среди спортсменов до 17 лет. Планетарный форум продолжается в Баку, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска, выступающая в весовой категории до 65 килограммов, уверенно прошла представительниц Хорватии и России, но в полуфинале уступила Болдбаатар Ариунзул из Монголии – 1:7. В поединке за место на пьедестале она встретится с Ириной Бухтиной из Украины.

Также в четверг выступление на соревнованиях в Азербайджане начали еще четыре соотечественницы. Анастасия Кежун, Мария Хрущева и Камила Руденкова оступились на стадии 1/8. Анастасия Некляева не сумела преодолеть квалификационный барьер.