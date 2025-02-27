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БК «Минск» одержал важную победу в Молодёжной лиге

27 февраля 2025 13:52
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Баскетбольный клуб «Минск» одержал важную победу в Молодежной лиге. На выезде белорусы встречались с пермской «Пармой», рассказали в программе «СТВ-Спорт».

После поражения в первой игре минчане провели работу над ошибками и сегодня смогли взять реванш. Особенно успешной получилась вторая половина, гости выиграли ее с разницей в 9 очков. Итоговый счет – 79:72 в пользу нашей команды. Самыми результативными в составе «Минска» стали Виталий Дучко и Андрей Ожго, набравшие по 17 очков. После этого успеха белорусы закрепились на 7-м месте в турнирной таблице, а в плей-офф, напомним, выходят восемь сильнейших команд. Первый этап турнира завершится 9 апреля.

Следующие матчи «Минск» проведет 2 и 3 марта против «Уралмаша» из Екатеринбурга.

# Спортивные соревнования

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