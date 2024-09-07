Смольский занял первое место в гонке преследования на старте Кубка Содружества

Белорус Антон Смольский занял первое место в гонке преследования на стартовом этапе Кубка Содружества по биатлону, который проходит в Красноярске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наш биатлонист не оставил шансов конкурентам. Имея в пассиве два промаха, лидер сборной Беларуси опередил серебряного призера россиянина Кирилла Бажина на 42 секунды. Степан Данилов занял 10-е место. Илья Тулатин – 20-е, 23-м финишировал Максим Воробей, 25-м – Дмитрий Лазовский.

Ранее состоялась гонка преследования у женщин. Лучший результат в нашей команде показала Динара Смольская. Она блестяще прошла заданный маршрут, не допустила ни одного промаха, и смогла подняться с 37-го места на 8-е. Замкнула десятку сильнейших Ксения Воробей. Анна Соло – 11-я. Елена Кулак – 19-я. Победу одержала россиянка Анастасия Шевченко.