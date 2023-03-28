Прямой эфир

Смольский занял 6 место. Итоги соревновательного дня для белорусов на чемпионате России по биатлону

28 марта 2023 14:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Ханты-Мансийске продолжается чемпионат России по биатлону с участием белорусских спортсменов. 28 марта соревнования продолжились гонками преследования, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Лидер белорусской команды Антон Смольский занял 6 место. На первой стрельбе наш спортсмен допустил сразу две ошибки, что перечеркнуло шансы на пьедестал. На последующих огневых рубежах Антон промахнулся единожды, но это не помогло приблизиться к лидеру. Победу в гонке одержал обладатель Кубка Содружества Эдуард Латыпов.

Смольский занял 6 место. Итоги соревновательного дня для белорусов на чемпионате России по биатлону-1

У женщин лучший результат из белорусок показала Ирина Кручинкина-Шаклеина, занявшая 17 место. Золото завоевала россиянка Наталья Шевченко.

Соревновательная программа продолжится 30 марта смешанной эстафетой и сингл-микстом.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Биатлон # Антон Смольский # Эдуард Латыпов # Ирина Кручинкина-Шаклеина # Наталья Шевченко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Юность» в овертайме обыграла «Неман» в первом матче полуфинальной серии
28 марта 2023 12:59

«Юность» в овертайме обыграла «Неман» в первом матче полуфинальной серии

Открытый чемпионат России по биатлону в Ханты-Мансийске. Результаты белорусов в гонках преследования
28 марта 2023 12:57

Открытый чемпионат России по биатлону в Ханты-Мансийске. Результаты белорусов в гонках преследования

«Это было великолепное выступление». Соболенко вышла в ¼ турнира в Майами, победив Крейчикову
28 марта 2023 08:24

«Это было великолепное выступление». Соболенко вышла в ¼ турнира в Майами, победив Крейчикову