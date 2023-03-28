Смольский занял 6 место. Итоги соревновательного дня для белорусов на чемпионате России по биатлону

В Ханты-Мансийске продолжается чемпионат России по биатлону с участием белорусских спортсменов. 28 марта соревнования продолжились гонками преследования, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Лидер белорусской команды Антон Смольский занял 6 место. На первой стрельбе наш спортсмен допустил сразу две ошибки, что перечеркнуло шансы на пьедестал. На последующих огневых рубежах Антон промахнулся единожды, но это не помогло приблизиться к лидеру. Победу в гонке одержал обладатель Кубка Содружества Эдуард Латыпов.