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«Шахтёр» вернулся на первую строчку в чемпионате Беларуси по хоккею

11 октября 2023 12:02
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В чемпионате Беларуси по хоккею накануне состоялись очередные три поединка. Солигорский «Шахтер» одержал 13-ю победу в нынешнем сезоне, дома обыграв «Химик» – 5:3. Добытые очки позволили «горнякам» вернуться на первое место в турнирной таблице, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Шахтёр» вернулся на первую строчку в чемпионате Беларуси по хоккею-1

Яркий и результативный матч прошел в Гомеле. Одноименный клуб принимал «Локомотив». Команды трижды огорчили друг друга и основное время завершилось с ничейным счетом. Овертайм победителя не выявил. В итоге викторию в серии буллитов вырвал «Гомель». В еще одном поединке действующий чемпион «Металлург» был сильнее «Могилева» – 5:2. Таким образом, «волки» прервали серию из четырех поражений кряду.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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