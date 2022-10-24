«Шахтёр» укрепился на первом месте чемпионата Беларуси по футболу

Случилось это благодаря собственной победе и осечке конкурентов. «Горняки» в рамках 27-го тура на выезде обыграли жодинское «Торпедо». Матч не изобиловал опасными моментами и завершился всего одним точным ударом. Максим Скавыш отличился на 15-й минуте. Больше цифры на табло не менялись. Таким образом, действующий чемпион как минимум на день значительно оторвался от преследователей.