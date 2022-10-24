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«Шахтёр» укрепился на первом месте чемпионата Беларуси по футболу

24 октября 2022 12:11
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Новости Беларуси. Солигорский «Шахтер» укрепился на первом месте чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Шахтёр» укрепился на первом месте чемпионата Беларуси по футболу-1

Случилось это благодаря собственной победе и осечке конкурентов. «Горняки» в рамках 27-го тура на выезде обыграли жодинское «Торпедо». Матч не изобиловал опасными моментами и завершился всего одним точным ударом. Максим Скавыш отличился на 15-й минуте. Больше цифры на табло не менялись. Таким образом, действующий чемпион как минимум на день значительно оторвался от преследователей.

«Шахтёр» укрепился на первом месте чемпионата Беларуси по футболу-4

А вот минское «Динамо» не смогло взять верх над брестскими одноклубниками. Вплотную к «Шахтеру» может приблизиться «Энергетик». Для этого необходимо побеждать в Могилеве.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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