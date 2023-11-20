В Минске проходит международный турнир по боксу памяти Виктора Ливенцева

В столичном Дворце спорта набирает обороты международный турнир по боксу памяти героя СССР Виктора Ливенцева. В этом году соревнования проводятся в юбилейный 20 раз, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Во второй соревновательный день состоялись предварительные поединки. Важно отметить, что нашу страну на турнире представляют как боксеры сборной, так и молодежь. Уже состоявшиеся атлеты подтверждают свой высокий статус. А ближайший резерв проявляет себя и претендует на попадание в основу. А перспективы у нашей молодежи хорошие.

Светлана Наумчик, исполнительный директор Белорусской федерации бокса:

Основную конкуренцию, на мой взгляд, составляют представители Кыргызстана и России. Бои очень достойные. Если наши бойцы займут первое место, то они станут мастерами спорта. Завоевать титул мастера спорта Республики Беларусь – очень достойно. С чемпионата Европы у нас две бронзовые медали. Так что, резерв есть, и это очень радует.

Турнир памяти Ливенцева продолжится 21 ноября. В этот же день в расписании значатся полуфинальные схватки. А титульные поединки во всех весовых категориях состоятся 24 ноября.