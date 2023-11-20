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В Минске проходит международный турнир по боксу памяти Виктора Ливенцева

20 ноября 2023 20:02
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В столичном Дворце спорта набирает обороты международный турнир по боксу памяти героя СССР Виктора Ливенцева. В этом году соревнования проводятся в юбилейный 20 раз, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске проходит международный турнир по боксу памяти Виктора Ливенцева-1

Во второй соревновательный день состоялись предварительные поединки. Важно отметить, что нашу страну на турнире представляют как боксеры сборной, так и молодежь. Уже состоявшиеся атлеты подтверждают свой высокий статус. А ближайший резерв проявляет себя и претендует на попадание в основу. А перспективы у нашей молодежи хорошие.

В Минске проходит международный турнир по боксу памяти Виктора Ливенцева-4

Светлана Наумчик, исполнительный директор Белорусской федерации бокса:
Основную конкуренцию, на мой взгляд, составляют представители Кыргызстана и России. Бои очень достойные. Если наши бойцы займут первое место, то они станут мастерами спорта. Завоевать титул мастера спорта Республики Беларусь – очень достойно. С чемпионата Европы у нас две бронзовые медали. Так что, резерв есть, и это очень радует.

Турнир памяти Ливенцева продолжится 21 ноября. В этот же день в расписании значатся полуфинальные схватки. А титульные поединки во всех весовых категориях состоятся 24 ноября.

# Спортивные соревнования # Фотофакт

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