Сборная Беларуси U16 по хоккею одержала первую победу в Кубке Сириуса

Сборная Беларуси по хоккею, составленная из игроков до 16 лет, одержала первую победу в Кубке Сириуса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Сборная Беларуси по хоккею, составленная из игроков до 16 лет, одержала первую победу в Кубке Сириуса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Турнир проходит в Сочи. Наши парни со счетом 5:3 одолели сверстников из Сибирского федерального округа России. У Евгения Громыко – хет-трик, у Даниила Бутина – дубль.
Артем Мясников, главный тренер сборной Беларуси по хоккею (U16):
В первую очередь хотелось ребятам реабилитироваться за прошлое крупное поражение. Сделали правильные выводы, хорошо подготовились к сегодняшней игре. Что касается именно содержимого игры, то первый период был, конечно, очень энергозатратный, потом чуть-чуть перестроились. Были уверены, что доведем эту игру до победы.
Евгений Громыко, нападающий сборной Беларуси по хоккею (U16):
Даже после первой шайбы у меня появилась очень хорошая уверенность. Я почувствовал себя хорошо. Конечно, забить хет-трик – это неплохо. Но без партнеров – никуда. Все партнеры молодчики, хорошо отыграли, бились до конца.
Следующий матч юные белорусы проведут во вторник, 18 июня, против Приволжского федерального округа России. Старт в 9:15 утра.