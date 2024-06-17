Определены возможные соперники минского «Динамо» в квалификации ЛЧ по футболу

Определены возможные соперники минского «Динамо» в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов-2024/25 по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На старте отбора чемпион Беларуси может сыграть с болгарским «Лудогорцем», румынским «ФКСБ», армянским «Пюником» и молдавским «Петрокубом». Дуэли этой стадии состоятся в июле. Жеребьевка пройдет во вторник, 18 июня.