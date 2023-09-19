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Сборная Беларуси по пляжному футболу удачно стартовала в суперфинале Евролиги

19 сентября 2023 14:16
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Сборная Беларуси по пляжному футболу удачно стартовала в суперфинале Евролиги. В дебютном матче подопечные Николаса Альварадо камня на камне не оставили от Молдовы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по пляжному футболу удачно стартовала в суперфинале Евролиги-1

Уже в первом тайме наши парни обеспечили комфортный задел – 3:0. А дальше еще больше развили успех. Финальные цифры – 9:1. 20 сентября белорусы сыграют с греками. Групповой этап завершился поединком с итальянцами. Для плей-фф нужно стать не ниже, чем вторым.

# Спортивные соревнования # Николас Альварадо # Фотофакт

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