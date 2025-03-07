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Сборная Беларуси по мини-футболу одержала вторую победу в квалификации ЧЕ-2026

07 марта 2025 11:21
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Сборная Беларуси по мини-футболу разгромила Финляндию в матче отборочного турнира ЧЕ-2026, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Дружины встречались в Будапеште. Долгое время никому не удавалось открыть счет в матче, однако на 6-й минуте после перерыва Дмитрий Шимановский все же распечатал ворота финнов. А к концу поединка Сергей Крыкун удвоил преимущество белорусов. Окончательную точку поставил Павел Роговик. Итог – уверенная виктория за подопечными Александра Черника – 3:0. 

Белорусская сборная продолжает возглавлять турнирную таблицу группы 2, набрав 7 баллов.

# Мини-футбол

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