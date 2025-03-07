Белорусские легкоатлеты завоевали четыре награды в 1-й день состязаний «Снежная королева»

Белорусские атлеты достойно стартовали в финальном этапе серии состязаний «Снежная королева», рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В толкании ядра среди мужчин равных не было нашему Олегу Томашевичу. Отечественный спортсмен показал результат 20 метров 93 сантиметров и поднялся на первую ступень пьедестала. В этот же день, но в прыжках в длину Денис Галух завоевал серебро. А в беге на 60 метров у женщин тройку сильнейших замкнула Янина Луценко, в аналогичной дисциплине у мужчин Максим Граборенко также принес в копилку нашей команды еще одну бронзу. Всего за первый соревновательный день наши атлеты завоевали 4 медали.