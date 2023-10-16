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Санкт-Петербург принимает Кубок России по велоспорту на треке

16 октября 2023 12:16
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Санкт-Петербург принимает Кубок России по велоспорту на треке. Он проходит в формате многодневки. В первый день состоялись две дисциплины, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Санкт-Петербург принимает Кубок России по велоспорту на треке-1

Лучшим из наших стал Денис Мазур. Он занимает пятое место в промежуточном протоколе. Роман Тишков – 12-й, Роман Романов – 17-й. Там же соревнуются юниоры. Среди подрастающего поколения убедительную викторию в гонке по очкам одержал Владислав Ярош.

# Велоспорт # Денис Мазур # Роман Тишков # Роман Романов # Фотофакт

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