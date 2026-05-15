С белорусских борцов сняты все санкции

Объединенный мир борьбы (UWW) объявил о снятии всех ограничений для спортсменов из Беларуси и России, информирует официальный Telegram-канал Министерства спорта.

С 15 мая сняты все ограничения для белорусских и российских борцов – спортсмены могут выступать на всех соревнованиях UWW без ограничений.

В соответствии с обновленными правилами борцы из Беларуси и России будут принимать участие в соревнованиях под своими национальными флагами на всех возрастных уровнях. Размещение национальных обозначений «RUS» и «BLR» на форме спортсменов и членов делегаций также допускается.

При победе на соревнованиях под эгидой UWW будет исполняться государственный гимн соответствующего государства.