Баскетболисты «Гродно-93» вышли в финал чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 14 мая в Витебске команда Дмитрия Кузьмина одержала третью кряду победу над местным «Рубоном» со счетом 90:68 и выиграла полуфинальную серию – 3:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Гродно-93» стал первым финалистом и теперь будет ждать окончания противостояния между «Борисфеном» и «Минском». Могилевчане ведут в серии до трех побед со счетом 2:1. Четвертый матч серии пройдет 15 мая на площадке «Борисфена».