Футбол. Женская сборная Беларуси проиграла команде Узбекистана в спарринге

Женская национальная футбольная сборная Беларуси проиграла дружине Узбекистана в спарринге. В первом тайме гостьи забили дважды. Вначале на 10-й минуте, затем в компенсированное время, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дубль на свой счет записала Людмила Карачик. После перерыва хозяйки оживились и сумели отквитать один мяч. Точный удар исполнила Анастасия Ковалева. Но на полноценный камбэк сил не хватило – поражение со счетом 1:2. В первой дуэли белоруски победили – 4:1. Тренерский штаб команды нынешние спарринги рассматривал как этап подготовки к Лиге наций.