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Футбол. Женская сборная Беларуси проиграла команде Узбекистана в спарринге

18 июля 2023 11:30
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Женская национальная футбольная сборная Беларуси проиграла дружине Узбекистана в спарринге. В первом тайме гостьи забили дважды. Вначале на 10-й минуте, затем в компенсированное время, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футбол. Женская сборная Беларуси проиграла команде Узбекистана в спарринге-1

Дубль на свой счет записала Людмила Карачик. После перерыва хозяйки оживились и сумели отквитать один мяч. Точный удар исполнила Анастасия Ковалева. Но на полноценный камбэк сил не хватило – поражение со счетом 1:2. В первой дуэли белоруски победили – 4:1. Тренерский штаб команды нынешние спарринги рассматривал как этап подготовки к Лиге наций.

# Футбол # Фотофакт

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