«Будем играть в современный, атакующий, агрессивный хоккей». Главком ХК «Юность» о подготовке команды

Новости Беларуси. Хоккейная «Юность» вышла из отпуска и приступила к подготовке. Команда тренируется под руководством нового наставника Виктора Костюченка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

У главкома есть богатый хоккейный опыт, в том числе и тренерский. Он долгое время трудился ассистентом в коллективах Высшей лиги России и Казахстана. Последнее место работы Виктора Павловича – хабаровский «Амур». Задача, которая стоит перед «Юностью» в этом сезоне – восстановить лидирующие позиции в чемпионате.

Виктор Костюченок, главный тренер ХК «Юность»: Это хороший коллектив, все дружные, сплоченные. Сейчас у нас подготовительный период, да, мы с календарем уже все ознакомились, но сейчас самое главное – заложить фундамент. И потом это все уже будет подгоняться под чемпионат. Работаем по плану, и ребята сейчас много теории нарабатывают, смотрим видео и те же самые отрабатываем элементы уже на льду. Будем играть в современный, атакующий, агрессивный хоккей.

В новый сезон команда вошла заметно обновленной. Покинули стан минчан шесть игроков, прибыли 12. В их числе защитник «Металлурга» Максим Никитин, который перешел в «Юность» на правах аренды. На тех же условиях за Никитина «Юность» отдала в Жлобин Максима Лемешевского. Владимира Ровбу, воспитанника «Юности», можно назвать домоседом. Пару раз он оставлял родную обитель, но неизменно возвращался. Сегодня он полон сил и решимости вернуть клубу былую славу.

Владимир Ровба, нападающий ХК «Юность»:

Большая часть осталась, пришли люди, которые уже играли у нас и вернулись, добавились еще хорошие мастера. Все знакомы друг с другом, все играли либо друг с другом, либо против друг друга. Ожидания одни только – взять Кубок. И Салея, и чемпионство вернуть «Юности» уже, которое два года не получалось. То есть задача – вернуть Кубок.

Сейчас команда в Раубичах завершает первый учебно-тренировочный сбор. 27 июля на «Чижовка-Арене» команда Виктора Костюченка проведет спарринг с «Шахтером», а через день отправится в гости к действующему чемпиону – «Металлургу».