Результаты матчей чемпионата Беларуси по хоккею за 11 сентября

Действующий обладатель трофея «Металлург» принимал «Гомель». Это второй матч коллективов за несколько дней. В субботу, 9 сентября, «волки» дома совершили феноменальный камбэк. Они отыгрались – 1:4 – и завершили дуэль со счетом 7:4 в свою пользу. В центральном поединке дня встречались финалисты розыгрыша Кубка Салея «Шахтер» и «Витебск». «Горняки» второй раз за три дня одолели «Витебск». Победа – 3:1. Набрав 10 очков, «Шахтер» укрепился на первом месте в таблице. «Неман» на выезде был сильней «Лиды» – 4:1.

12 сентября борьба возобновится.