«Раубичи» впервые примут этап Кубка мира по фристайлу

Завершающий этап сезона пройдет в Беларуси 19 февраля.

В нем примут участие около сотни иностранных спортсменов из США, Канады, Австралии, Японии, Чехии, Великобритании и Китая, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В горнолыжном центре продолжаются работы по обустройству главного спортивного объекта соревнований — трамплина. Особое требование международной федерации к полосе разгона. Она должна обеспечить скорость спортсмена свыше 60 километров в час.

Леонид Карась, заместитель директора Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи»:

Строительная часть уже практически закончена, ведутся наладочные работы по освещению. Непосредственно работы по самому склону — оснеживанию и спортивной части — снег уже заготовлен, нужно еще 3-4 дня на установку трамплинов.

Владимир Дащинский, заслуженный тренер Республики Беларусь по фристайлу:

Склон разгона международным стандартам соответствует. Всё остальное зависит от спортсменов, пусть они готовят лыжи. И на «тройное», я думаю, скорость будет достаточная.