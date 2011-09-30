«Раубичи» и «Неман-2» доказали, что в Высшей лиге чемпионата Беларуси по хоккею интересным может стать любой поединок

За лето высшая лига подросла, и хочется надеться, не только количественно. Но количественно – точно. Чемпионы из «Динамо-Шинника» перебрались в Бобруйск и Молодежную лигу, на смену пришли «Раубичи» и фарм-клуб «Шахтера». Последний пока играет в Солигорске, но вскоре отпразднует новоселье в Молодеченском ледовом дворце, который презентуют на эти «Дожинки».

Что касается «Раубичей», то команде Михаила Васильева пока приходится сложно: сборная 94-го года моложе большинства оппонентов, и на старте сезона потерпела шесть поражений кряду. Однако к нашему приезду исправилась и набрала первые очки в матчах с «Неманом-2»: уступив 2:3 в серии буллитов и выиграв 6:2 на следующий день.

Михаил Васильев, главный тренер ХК «Раубичи»:

Может, на старте возможно было бы набрать больше очков. И такая возможность у нас была. Но здесь сейчас идет разговор о качестве игры. Если качеством игры, допустим, в первых двух периодах я был доволен, то в третьем действовали просто безобразно.

Александр Каракулько, ХК «Раубичи»:

Собрались, поговорили. Все-таки сколько можно проигрывать, пора уже побеждать. И все вышли максимально заряженными на игру.

С таким посылом один путь – к победе. В первых двух периодах команду из Гродно просто не было видно. Каракулько, Пришивалко, Амброжейчик и другие терзали оборону «Немана», так что счет быстро вырос до солидных 4:0.

Тут и вспомнилось, что этой сборной представлять страну на юношеском чемпионате мира. Турнир группы «Б» первого дивизиона будет сыгран 11-17 апреля в венгерском Секешфехерваре. Соперники нашей команды – венгры, казахи, поляки, австрийы и украинцы. И этот турнир для Михаила Васильева и его подопечных едва ли не важнее всех баталий Высшей лиги.

Михаил Васильев, главный тренер ХК «Раубичи»:

Я считаю, что высшая лига на данном этапе – это оптимальный вариант для роста мастерства и формирования команды. Да, задача поставлена высокая. Если кто-то думает, что не важно, с кем играть, это неправильно. Все команды сейчас готовятся очень серьезно к чемпионату мира. И, потом, чемпионат мира – это, все-таки, чемпионат мира, это не первенство двора. Это уже соревнование, которое для некоторых ребят, может, запомнится на всю жизнь.

Александр Каракулько, ХК «Раубичи»:

Да, очень серьезно готовимся. Задача есть, и ее надо выполнять.

Впрочем, пока Высшая лига как минимум более актуальна. И самое время вернуться к событиям матча с «Неманом-2». В концовке второго периода там разгорелся настоящий бой. И хоккей временно отошел на второй план, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Михаил Васильев, главный тренер ХК «Раубичи»:

Ничего такого особенного не было, нормальный матч. Наши игроки пошли защищать нашего вратаря. То, что получилось, так такое бывает.

Александр Каракулько, ХК «Раубичи»:

Это хоккей, эмоции бьют через край. Это бывает. И сегодня выплеснули все эмоции. Это подстегнуло команду, и, я считаю, еще лучше стали играть.

Дмитрий Саяпин, главный тренер ХК «Неман-2»:

Припомнить такого, конечно, не могу, но хочу сказать, что свою команду на льду я сегодня не узнал. Я видел два периода только одну команду, команду «Раубичи». Сложно что-то говорить по сегодняшнему матчу. Я могу отметить только бойцовские качества своих ребят. Но у нас хоккей, и я им об этом в раздевалке сейчас говорил. Ценятся только те хоккеисты, которые проявляют свои качества, мужские качества в игре, а не в битве и во всех остальных единоборствах. Я об этом сказал.

Итог драки – по пять удаленных с обеих сторон. Однако для гродненской команды это решение арбитра Владимира Руфа стало воистину Соломоновым: в распоряжении Дмитрия Саяпина, который еще в прошлом сезоне был действующим игроком, защитником «Немана», осталось всего 11 полевых игроков. А впереди был весь третий период.

И Саяпин сделал ход конем: выпустил на лед другого голкипера (Михаила Мисюкевича вместо Евгения Титка). Гродненцы немедленно встрепенулись, забросили две шайбы, в общем, заставили себя уважать, хоть очки в итоге потеряли. Что ж, такая она – эта Высшая лига.

Дмитрий Саяпин, главный тренер ХК «Неман-2»:

Я сравнил это с теннисным матчем, когда теннисисты высокого класса играют, а один проигрывает 0:6, 2:5. Идет третий сет, и он уже ни о чем не думает, результат остается позади. Он просто бьет по мячу. Мяч попадает, попадает. Матч удается вытащить.

Я об этом говорил. Где мы были вначале? Когда счет стал 0:5, 0:6, появилась у нас игра. Так не пойдет – надо начинать с самого начала.



Главные матчи тура прошли в Минске и Жлобине. «Юниор» сумел дважды обыграть лидеров, гомельчан, и вышел на третье место. А место «Гомеля-2» во главе турнирной таблицы занял «Металлург-2», поделивший очки с фарм-клубом «Витебска».

Новички сезона, «Шахтер» и «Раубичи», в турнирной таблице пока не блещут, но лиха беда начало.

Что касается лидеров, не лишне напомнить: именно «Металлург», «Гомель» и «Юниор», наравне с «Динамо-Шинником», играли в прошлом году в полуфиналах плей-офф. Так что тут все закономерно.

Следующий тур – в понедельник и вторник, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Безусловный хит – матчи «Гомеля» и «Металлурга». Впрочем, как показывает опыт «Раубичей» и «Немана», в Высшей лиге интересным может стать любой поединок.