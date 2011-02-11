«Раубичи» готовятся принять заключительный этап Кубка мира по фристайлу

Лыжников высокого полета ждут в Минске уже через неделю. Впервые этап кубка мира по фристайлу примут «Раубичи». Завершающий этап сезона пройдет в Беларуси 19 февраля. Пока же в горнолыжном центре продолжаются работы по обустройству главного спортивного объекта соревнований — трамплина.

Критичный подход здесь звучит как гарантия качества на выходе. Дащинский-старший – заслуженный тренер Беларуси по фристайлу лично каждый день инспектирует будущий трамплин. На него уйдет не одна сотня кубометров снега. Специальные «пушки» отсюда уже не убирают. Качественно они работают при минус 10-15 градусах. Поэтому – по ночам.

Леонид Карась, заместитель директора Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи»:

При таких условиях в минуту пушка забирает около 600 литров воды. В пересчете на снег – порядка трех кубов, то есть, грубо говоря, в минуту – грузовик снега.

Искусственный снег для спортсменов гораздо выгоднее натурального. Он обеспечивает главный показатель – скорость. Полоса разгона по нормам фристайла должна разгонять воздушного акробата до 70 километров в час, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Дащинский, заслуженный тренер Республики Беларусь по фристайлу:

Склон разгона международным стандартам соответствует. Все остальное зависит от спортсменов, пусть они готовят лыжи. И на «тройное», я думаю, скорость будет достаточная.

«Тройное» – это сальто. Фигура высшего пилотажа. Выглядит довольно эффектно, тем более «вживую». Увидеть ее собственными глазами в «Раубичах» можно будет уже через неделю.

В копилке белорусов за суверенную историю больше сотни наград этапов Кубка мира. Наши фристайлисты привозили медали из США, Канады, Чехии, даже Китая, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». 19 февраля так далеко за медалями ехать не придется. У наших – все шансы на победу в Беларуси.

Владимир Дащинский, заслуженный тренер Республики Беларусь по фристайлу:

Тем более, в Минске, будут «дома» прыгать. По крайней мере, и Антон Кушнир, и Осипов, и Густик Максим, на этом склоне и воспитывались, и прыгали, и Аня Гусько здесь тренировалась.

Всем известно, что дома стены помогают, а точне – трибуны. А еще, не стоит забывать и о чемпионских традициях белорусских фристайлистов, в том числе, олимпийских. Ведь само право проведения этапа кубка мира мы получили как раз «за успехи».