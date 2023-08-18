Ратомка принимает сразу два турнира по конкуру. Как показывают себя участники?

Новости Беларуси. Кубок памяти Доватора по конкуру и открытые республиканские соревнования по преодолению препятствий в эти дни принимает Ратомка, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На награды претендуют 120 дуэтов со всей страны.

В первый соревновательный день уже произошла сенсация. На маршруте № 8, высота барьеров 140 сантиметров, победу праздновала 15-летняя брестчанка Анастасия Долгова и ее напарник, лошадь Парламент. Отметим, дуэт также выполнил норматив мастера спорта Беларуси. Добавим, что эта пара три недели назад принимала участие в Евразийских играх в Москве и завоевала бронзу в личном, а также и командном зачетах.

Анастасия Долгова, победительница турнира на маршруте № 8:

В первую очередь мы к этому старту очень давно готовились. Мы старались, к чему шли, то и получили. Мастера спорта не так уж легко получить. Мы старались – мы это получили.