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Ратомка принимает сразу два турнира по конкуру. Как показывают себя участники?

18 августа 2023 15:10
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Новости Беларуси. Кубок памяти Доватора по конкуру и открытые республиканские соревнования по преодолению препятствий в эти дни принимает Ратомка, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На награды претендуют 120 дуэтов со всей страны.

Ратомка принимает сразу два турнира по конкуру. Как показывают себя участники?-1

В первый соревновательный день уже произошла сенсация. На маршруте № 8, высота барьеров 140 сантиметров, победу праздновала 15-летняя брестчанка Анастасия Долгова и ее напарник, лошадь Парламент. Отметим, дуэт также выполнил норматив мастера спорта Беларуси. Добавим, что эта пара три недели назад принимала участие в Евразийских играх в Москве и завоевала бронзу в личном, а также и командном зачетах.

Ратомка принимает сразу два турнира по конкуру. Как показывают себя участники?-4

Анастасия Долгова, победительница турнира на маршруте № 8:
В первую очередь мы к этому старту очень давно готовились. Мы старались, к чему шли, то и получили. Мастера спорта не так уж легко получить. Мы старались – мы это получили.

Ратомка принимает сразу два турнира по конкуру. Как показывают себя участники?-7

Юрий Якимук, тренер БОЦОР по конному спорту:
Юношеский возраст, у них периоды такие: то они растут, то меняются у них мировоззрение, психика. Это сложно всегда. Так же и лошади, моя воспитанница сегодня выступала на молодой лошади, ей только 7 лет, и такой конкур она прыгает только второй раз в жизни. Поэтому очень хорошо, что все сложилось, они молодцы, я могу ими гордиться. Сильнейшая юношеская пара у нас в стране, поэтому перспективы, конечно, высокие.

Соревнования продлятся до воскресенья, 20 августа, вход на турниры свободный.

# Конный спорт # Фотофакт

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