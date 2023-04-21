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Хоккей. «Неман» разгромил «Металлург» в 5-м матче финальной серии Кубка Президента

21 апреля 2023 11:48
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Новости Беларуси. В пятом матче финальной серии Кубка Президента гродненский «Неман» на своей площадке разгромил жлобинский «Металлург» со счетом 6:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Теперь счет в серии до четырех побед 3:2 в пользу команды Евгения Летова.

Хоккей. «Неман» разгромил «Металлург» в 5-м матче финальной серии Кубка Президента-1

В следующем матче гродненцы вполне могут завоевать чемпионство. Им осталось сделать один победный шаг. Но учитывая, по какой причудливой траектории проходит нынешняя финальная серия, прогнозы в данном случае – дело неблагодарное. Шестая игра финала пройдет в субботу, 22 апреля, в Жлобине.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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