Хоккей. «Неман» разгромил «Металлург» в 5-м матче финальной серии Кубка Президента

Новости Беларуси. В пятом матче финальной серии Кубка Президента гродненский «Неман» на своей площадке разгромил жлобинский «Металлург» со счетом 6:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Теперь счет в серии до четырех побед 3:2 в пользу команды Евгения Летова.

В следующем матче гродненцы вполне могут завоевать чемпионство. Им осталось сделать один победный шаг. Но учитывая, по какой причудливой траектории проходит нынешняя финальная серия, прогнозы в данном случае – дело неблагодарное. Шестая игра финала пройдет в субботу, 22 апреля, в Жлобине.