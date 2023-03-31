Прямой эфир

Белорусских и российских теннисистов допустят к турниру в Уимблдоне

31 марта 2023 16:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ассоциация лаун-тенниса объявила о том, что намерена допустить белорусских и российских спортсменов под нейтральным статусом до турниров под своей эгидой, в том числе и Уимблдона, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусских и российских теннисистов допустят к турниру в Уимблдоне-1

Мэйджор пройдет в 2023 году с 3 по 16 июля. Напомним, в 2022-м организаторы отстранили атлетов от соревнований. В ответ на это международные теннисные ассоциации приняли решение не присуждать участникам Уимблдона рейтинговые очки. А также оштрафовали Ассоциацию лаун-тенниса Великобритании.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Теннис # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мы все под большим впечатлением». Наши спортсмены о Послании Президента и допуске к международным стартам
31 марта 2023 16:21

«Мы все под большим впечатлением». Наши спортсмены о Послании Президента и допуске к международным стартам

«Доказали, что мы настоящие ледовые рыцари». В Минске завершился финальный этап турнира «Золотая шайба»
31 марта 2023 16:18

«Доказали, что мы настоящие ледовые рыцари». В Минске завершился финальный этап турнира «Золотая шайба»

Александр Лукашенко прокомментировал решение МОК в отношении белорусов
31 марта 2023 13:21

Александр Лукашенко прокомментировал решение МОК в отношении белорусов