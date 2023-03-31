Белорусских и российских теннисистов допустят к турниру в Уимблдоне

Ассоциация лаун-тенниса объявила о том, что намерена допустить белорусских и российских спортсменов под нейтральным статусом до турниров под своей эгидой, в том числе и Уимблдона, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Мэйджор пройдет в 2023 году с 3 по 16 июля. Напомним, в 2022-м организаторы отстранили атлетов от соревнований. В ответ на это международные теннисные ассоциации приняли решение не присуждать участникам Уимблдона рейтинговые очки. А также оштрафовали Ассоциацию лаун-тенниса Великобритании.