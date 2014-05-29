Организационный комитет по подготовке и проведению Чемпионата мира по хоккею в Минске подвел итоги

Новости Беларуси. Беларусь способна принимать международные мероприятия любого уровня. Это доказал прошедший чемпионат мира по хоккею. 29 мая организационный комитет по подготовке и проведению этого спортивного первенства подвел итоги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам премьер-министра Михаила Мясниковича, чемпионат был проведен с высочайшей ответственностью. Слаженно работали все службы: и предприятия торговли, и правоохранительные органы, также было обеспечено хорошее медицинское обслуживание, качественно провели и культурные мероприятия.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Проведение этого мероприятия, как чемпионат мира по хоккею, масштабного мероприятия, с большим количеством и зарубежных участников, это своего рода и школа. Таким образом, мы имеем право, исходя из той материальной базы, которой мы располагаем, и уже наработок, и опыта, претендовать на проведение и иных крупных международных мероприятий у нас в стране.

На заключительном заседании оргкомитета озвучили и цифры.

Чемпионат мира по хоккею-2014 стал одним из самых посещаемых за всю историю. На 64 играх побывало более 650 тысяч болельщиков. Трансляции матчей посмотрели в 102 странах мира около миллиарда человек.

Многочисленный был и «журналистский корпус». Спортивный форум освещали 1320 представителей СМИ. К слову, количество гостей тоже побило все рекорды.

В оргкомитете уверены: во многом помог безвизовый въезд. К слову, к этой практике думают вернуться на ближайших международных мероприятиях.

Евгений Ворсин, председатель Федерации хоккея Республики Беларусь:

Нам, конечно же, очень приятно, что мы побили 10-летней давности рекорд посещаемости Чемпионата мира, который был у становлен в Чехии.

Отмечены также правоохранители, медики и, конечно, работники торговли. Что и говорить, здесь мы только «в плюсе». За время Чемпионата продукции продано на 47 миллиардов рублей. Активнее всего продажи шли в зонах гостеприимства, фан-зонах и студдеревне. «На вкус» иностранные гости пробовали национальные блюда. Только драников со сметаной продавали более 300 кг в день. Спрос был и на продукцию со знаком «сделано в Беларуси».

Валентин Чеканов, министр торговли Республики Беларусь:

Болельщики могли приобрести и сувениры, и различные товары изо льна. То есть наши брендовые товары, которые в Беларуси пользуются популярностью, и чем мы можем представить Беларусь.

Гости из зарубежья высоко оценили и условия проживания. Минские гостиницы были заполнены более чем на 80%. На время Чемпионата в место расселения болельщиков превратилась и студдеревня.

Андрей Новиков, начальник управления бытового и гостиничного обслуживания Мингорисполкома:

Сегодня загрузка минских гостиниц составляет 52%. Поэтому они попрежнему востребованны. Также мы рассчитываем на опредленный мультипликативный эффект, когда каждый, кто посетил минскую гостиницу в перио Чемпионата, посоветует посетить наш город своим друзьям.

Одним словом, чемпионат удался. Кстати, в следующем году хозяйкой мирового первенства станет Чехия.