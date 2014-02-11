Олимпиада-2014. Сборная России по кёрлингу обыграла США

Новости Олимпиады. Женская сборная России по керлингу победила команду США во втором матче кругового турнира на Олимпиаде в Сочи. Встреча завершилась со счетом 9:6. Победу России принесли Екатерина Галкина, Александра Саитова, Маргарита Фомина, Анна Сидорова, Нкеирука Езех (запасная).

Екатерина Галкина, российская кёрлингистка (в интервью «Советскому спорту»):

Я бы назвала эту игру – «наше сражение». «Гуд файт», хороший бой, – так отозвался, кстати, об этом матче и наш главный тренер Томас Липс. И самым главным в этом сражении стало то, что, проигрывая в нем, мы не пали духом, сумели собраться и победить.

Керлинг – спортивная игра на льду, в которой участвуют 2 команды по 4 спортсмена в каждой. Участники поочерёдно пускают по льду гранитные снаряды («камни») весом 19,96 кг в сторону размеченной на льду мишени («дома»). Цель игры – попасть камнем ближе к центру «дома», чем это сделал соперник. Игра состоит из 10 периодов или «эндов». В течение одного энда команда выпускает по 8 камней – каждый игрок выполняет по 2 броска, чередуясь с соперником. Подробнее читайте здесь.

На счету России уже 6 медалей: три бронзовые, две серебряные и одно золото. Напомним, в минувшее воскресенье чемпионами Олимпийских игр в Сочи стала сборная России по фигурному катанию.

Виталий Мутко, министр спорта РФ:

Если подводить итоги выступления российской команды в первые дни Олимпиады, то я скажу, что мне за результаты наших олимпийцев не стыдно. Во всех соревнованиях, которые уже прошли, российские спортсмены конкурируют с лидерами и борются за медали. Порой нашим олимпийцам не хватает мастерства, порой в ход соревнований вмешиваются субъективные факторы. Но в целом российскую команду не в чем упрекнуть, хотя многим хотелось видеть Россию повыше в общекомандном зачете. Олимпиада только в начале пути.

Напомним, Беларусь пока остается без медалей. Особые надежды у белорусов связаны, конечно, с биатлоном. Сегодня, 11 февраля, на старт выйдут женщины, а это 60 лучших спортсменок по итогам спринтерской гонки. Они будут бороться за медали в гонке преследования на 10 километров. Среди них четверо белорусок: Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Анастасия Дуборезова и Людмила Калинчик. Смотрите видео.