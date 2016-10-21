Официальное открытие 45 Генеральной ассамблеи Европейских Олимпийских комитетов состоится 21 октября в Минске

Новости Беларуси. 21 октября в Минске состоится официальное открытие 45-ой Генеральной ассамблеи Европейских Олимпийских комитетов. На главный спортивный форум старого света собралась вся элита – функционеры из 50 стран накануне приняли участие в закрытом заседании исполкома организации.

А 21 октября основные события развернутся в штаб-квартире НОК Беларуси в Зале олимпийской славы.

На повестке дня широкий круг вопросов – от антидопинговых расследований до развития детского и юношеского спорта, а также определение лучшего молодого атлета Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди четверки финалистов конкурса – белоруска Надежда Макарченко.

Франтишек Хмелар, глава Национального олимпийского комитета Словакии:

Сейчас очень важное время, есть много актуальных острых вопросов. Все национальные комитеты сообща должны выработать стратегию развития организации и определить, например, место проведения II Европейских игр.

Агаджан Абиев, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Азербайджана:

Если Беларусь эту эстафету в свои руки, от этого выиграет и все олимпийское движение Европы и мира, с другой стороны – мы выиграем. Мы хотим, чтобы наши друзья проводили Олимпийские игры. Пусть Запад видит, где идеология воспитания нового, хорошего, здорового человека.