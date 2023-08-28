Футбол. Завершился 19-й тур чемпионата Беларуси

Двумя противостояниями завершился 19-й тур чемпионата Беларуси по футболу. В одном из поединков «Гомель» на своем поле обыграл «Шахтер», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Встреча выдалась богатой на голы. После первого тайма хозяева вели – 2:0. Во второй половине солигорская дружина смогла сравнять счет. Однако последнее слово осталось за игроками «Гомеля». Одержать победу помог реализованный пенальти. Во второй дуэли дня «Неман» обыграл «Энергетик» – 3:1. Закрывать раунд должно было белорусское классико. Но встречу минского «Динамо» и БАТЭ перенесли из-за участия борисовской дружины в Лиге Конференций.