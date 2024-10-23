НХЛ. «Вашингтон» Протаса обыграл «Филадельфию»

В Национальной хоккейной лиге состоялись очередные противостояния. Этой ночью на лед выходили двое белорусов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Алексей Протас привычно действовал в первом звене «Вашингтона». Одним из его партнеров был Александр Овечкин. «Столичники», к слову, победили «Филадельфию» – 4:1. Наш форвард получил 13 минут и 9 секунд игрового времени, дважды бросил в створ и заработал 0 в графе полезности. «Юта» вчистую уступила «Оттаве».

Владислав Колячонок отметился рекордным айс-таймом – 18,5 минуты. Защитник исполнил два силовых приема, результативных действий не совершал.