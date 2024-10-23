Прямой эфир

НХЛ. «Вашингтон» Протаса обыграл «Филадельфию»

23 октября 2024 13:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Национальной хоккейной лиге состоялись очередные противостояния. Этой ночью на лед выходили двое белорусов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Алексей Протас привычно действовал в первом звене «Вашингтона». Одним из его партнеров был Александр Овечкин. «Столичники», к слову, победили «Филадельфию» – 4:1. Наш форвард получил 13 минут и 9 секунд игрового времени, дважды бросил в створ и заработал 0 в графе полезности. «Юта» вчистую уступила «Оттаве». 

Владислав Колячонок отметился рекордным айс-таймом – 18,5 минуты. Защитник исполнил два силовых приема, результативных действий не совершал.

# Хоккей

Другие новости рубрики

Все новости
Арбитры из Армении будут обслуживать матч между «Динамо» и финским ХИКом
23 октября 2024 13:37

Арбитры из Армении будут обслуживать матч между «Динамо» и финским ХИКом

Хоккеисты «Бреста» на своем льду не оставили шансов «Авиатору»
23 октября 2024 10:40

Хоккеисты «Бреста» на своем льду не оставили шансов «Авиатору»

Молодёжная баскетбольная команда «Минск» потерпела поражение в матче единой лиги
22 октября 2024 19:26

Молодёжная баскетбольная команда «Минск» потерпела поражение в матче единой лиги