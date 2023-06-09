«Неделя лёгкой атлетики» в Москве. Результаты белорусов в спринте

В московских «Лужниках» продолжается международный легкоатлетический турнир. В рамках «Недели легкой атлетики» 9 июня – день спринта, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сегодняшний день был отмечен медальным выступлением юниоров. В возрастной категории до 18 лет наш Владислав Камыш пробежал 200-метровку за 22,1 секунды и стал победителем соревнований. Белоруска Мария Григорян на той же дистанции с результатом 26 целых 42 сотых завоевала бронзу.