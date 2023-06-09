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В Минске завершился городской этап республиканских соревнований по футболу «Кожаный мяч»

09 июня 2023 19:31
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Новости Беларуси. В Минске состоялся городской этап республиканских соревнований по футболу среди детей и подростков «Кожаный мяч», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Старт проводился при поддержке Президентского спортивного клуба. За путевку в финальный этап турнира боролись команды районов столицы, составленные из парней 2013-2014 годов рождения.

В Минске завершился городской этап республиканских соревнований по футболу «Кожаный мяч»-1

Несмотря на юный возраст, спортсмены на поле проявляли по-настоящему чемпионский характер. В матче за заветное золото чемпионом стала дружина Советского района. Однако не унывали и ребята, которые сыграли менее успешно. Любое поражение – полезный, хоть и болезненный опыт.

В Минске завершился городской этап республиканских соревнований по футболу «Кожаный мяч»-4

Ариф Алиев, тренер команды Ленинского района:
Самое главное, что наши дети получили удовольствие. От турнира остались только хорошие впечатления. От организации, от судейства. Детишки довольны. Их никогда не нужно дополнительно мотивировать. Каждое соревнование для них это опыт, эмоции, и счастливые, и грустные. Ну все это Величество Футбол. И они от этого получают удовольствие.

В Минске завершился городской этап республиканских соревнований по футболу «Кожаный мяч»-7

Юрий Васюкович, тренер команды Октябрьского района:
Они очень ждали этот турнир. Мы готовились. Утром у них тренировка была. У нас целый день расписан, поэтому они очень ждали этот недельный турнирный цикл, вышел вообще шикарный. Я удовлетворен работой своей и ребятами. Они очень довольны.

В Минске завершился городской этап республиканских соревнований по футболу «Кожаный мяч»-10

По итогам городского этапа команда Советского района завоевала путевку в финальную стадию соревнований, где парням предстоит сыграть с сильнейшими коллективами областей страны.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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