В Минске завершился городской этап республиканских соревнований по футболу «Кожаный мяч»

Новости Беларуси. В Минске состоялся городской этап республиканских соревнований по футболу среди детей и подростков «Кожаный мяч», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Старт проводился при поддержке Президентского спортивного клуба. За путевку в финальный этап турнира боролись команды районов столицы, составленные из парней 2013-2014 годов рождения.

Несмотря на юный возраст, спортсмены на поле проявляли по-настоящему чемпионский характер. В матче за заветное золото чемпионом стала дружина Советского района. Однако не унывали и ребята, которые сыграли менее успешно. Любое поражение – полезный, хоть и болезненный опыт.

Ариф Алиев, тренер команды Ленинского района:

Самое главное, что наши дети получили удовольствие. От турнира остались только хорошие впечатления. От организации, от судейства. Детишки довольны. Их никогда не нужно дополнительно мотивировать. Каждое соревнование для них – это опыт, эмоции, и счастливые, и грустные. Ну все это Величество Футбол. И они от этого получают удовольствие.

Юрий Васюкович, тренер команды Октябрьского района:

Они очень ждали этот турнир. Мы готовились. Утром у них тренировка была. У нас целый день расписан, поэтому они очень ждали этот недельный турнирный цикл, вышел вообще шикарный. Я удовлетворен работой своей и ребятами. Они очень довольны.