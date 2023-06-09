Прямой эфир

Проект адресной поддержки детским тренерам по хоккею охватит более 300 человек

09 июня 2023 19:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В 2023 году проект адресной поддержки тренеров детских хоккейных школ, зародившийся по инициативе Президента Беларуси Александра Лукашенко, отмечает шестилетие, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Проект адресной поддержки детским тренерам по хоккею охватит более 300 человек-1

Выплаты на общую сумму более полумиллиона рублей получат 330 тренеров – это все наставники, работающие в 30 хоккейных школах страны. За прошедших три года количество обладателей персональных грантов выросло почти на 20 %. Специальная комиссия обращает внимание на качество преподавания, применение современных методов в работе с детьми и соответствие занятий учебной программе. Отметим, в этом году максимальный размер гранта, перечисленный в пользу детского тренера, превысит 4 тысячи белорусских рублей.

# Хоккей Беларуси # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске завершился городской этап республиканских соревнований по футболу «Кожаный мяч»
09 июня 2023 19:31

В Минске завершился городской этап республиканских соревнований по футболу «Кожаный мяч»

Сборная Беларуси по баскетболу обыграла россиян в товарищеском матче
09 июня 2023 19:11

Сборная Беларуси по баскетболу обыграла россиян в товарищеском матче

Легкоатлет Дмитрий Набоков показал третий результат сезона в Европе в прыжках в высоту
09 июня 2023 19:03

Легкоатлет Дмитрий Набоков показал третий результат сезона в Европе в прыжках в высоту