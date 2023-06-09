Проект адресной поддержки детским тренерам по хоккею охватит более 300 человек

Выплаты на общую сумму более полумиллиона рублей получат 330 тренеров – это все наставники, работающие в 30 хоккейных школах страны. За прошедших три года количество обладателей персональных грантов выросло почти на 20 %. Специальная комиссия обращает внимание на качество преподавания, применение современных методов в работе с детьми и соответствие занятий учебной программе. Отметим, в этом году максимальный размер гранта, перечисленный в пользу детского тренера, превысит 4 тысячи белорусских рублей.