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Сборная Беларуси по баскетболу обыграла россиян в товарищеском матче

09 июня 2023 19:11
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Мужская национальная сборная Беларуси по баскетболу в Москве провела один из двух запланированных поединков против сборной России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по баскетболу обыграла россиян в товарищеском матче-1

В Крылатском на площадке «Баскет Холла» дружины продемонстрировали динамичный баскетбол. В отсутствие международных спаррингов в таких матчах тренерские штабы обеих сборных имеют возможность оценить уровень готовности спортсменов и проверить в деле молодых игроков. После первой половины игры команда России вела в счете – 38:30. После третьей четверти белорусы отставание сократили и уступали – 53:57. В заключительном отрезке команды сражались на равных, но сборная Беларуси совершила финишный рывок и победила со счетом 83:80. Следующий поединок с участием обеих дружин состоится в воскресенье, 11 июня.

# Баскетбол # Фотофакт

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