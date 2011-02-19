Наталья Петкевич: Это хороший толчок, чтобы преобразовать Раубичи полностью

В Раубичах прошел заключительный этап кубка мира по фристайлу. Несмотря на крепкий мороз (минус 12), с самого утра здесь стали собираться люди. Ведь для этого вида спорта погода — просто идеальная.

Лыжная акробатика — один из самых зрелищных видов спорта. Болельщики приходили сегодня целыми семьями, чтобы своими глазами увидеть прыжки фристайлистов. Высшая точка полета спортсменов может достигать высоты 9-этажного дома.

В толпе были замечены и высшие должностные лица. Строгие официальные костюмы они сменили на спортивную экипировку. В республиканский центр олимпийской подготовки прибыл и глава государства. Известно, что президент — ярый приверженец спортивного образа жизни. На трибуне его встречал Алексей Гришин. Именно Гришин принес Беларуси первую золотую медаль в зимних видах спорта.

Раньше состязания проходили больше в Чехии, Швейцарии, России. Беларусь впервые приняла соревнования по лыжной акробатике такого уровня. Не случайно. Это признание заслуг отечественной школы фристайла. На состязания приехали сильнейшие спортсмены из Канады, Китая, США, Австралии, Швейцарии, Великобритании, Украины и России. Для заключительного этапа кубка мира здесь соорудили специальный трамплин. Его строили вручную.

Реми Беланжер, член сборной Канады по фристайлу.

Я впервые в Беларуси. Мне очень нравится этот спорткомплекс. Созданы все условия для тренировок и проведения турниров высокого уровня. Трамплин для прыжков - просто супер! К тому же спортивный объект расположен в живописных окрестностях. Здесь очень красиво.

Наталья Петкевич, глава федерации лыжного спорта:

Мы очень давно давно хотели провести такое соревнование. Но не было соответствующей базы. Этот склон создан с нуля. Это хороший толчок, чтобы преобразовать Раубичи полностью.

Признанные фавориты в лыжной акробатике — канадцы, американцы и китайцы. Ну и, конечно же, белорусы. Кстати, именно китайцы наступают на пятки наши спортсменам. Так получилось и сегодня. Трибуны замерли, когда к прыжку готовился лидер белоруской сборной Антон Кушнир. Тут еще нужно, говорят эксперты, уметь продать прыжок.

Это тот случай, когда эмоции только к месту. Именно Кушнир, победитель прошлогоднего кубка мира, стал первым в заключительном этапе соревнования. Но в общем зачете он только второй после китайца Ци Гуанпю. В женских соревнованиях лидерами стали также спортсменки из Поднебесной.

Победители получили хрустальный глобус — главную награду соревнования — из рук белорусского президента. Александр Лукашенко не скрывал радости за белоруса на пьедестале.

Александр Лукашенко, президент Беларуси:

В мировом рейтинге наша страна закрепилась в твердой 20-ке сильнейших стран из 150. Это очень важно. Спортивная страна. О ней должны знать спортсмены, судьи.

Но самое главное - это выступления наших спортсменов.

Уже после соревнования и награждения Александр Лукашенко не спешил покидать Раубичи. Он остановился, чтобы пообщаться с болельщиками соревнования. Те долго не отпускали его, говорили на спортивную тему. И о хоккее, и о футболе (см. ВИДЕО к сюжету).