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На ЧМ-2017 в Лондоне самым быстрым в беге оказался американец Джастин Гэтлин

07 августа 2017 12:59
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Новости Беларуси. Главное событие года в мире легкой атлетики – планетарный форум – проходит в Лондоне. Основное внимание на Олимпийском стадионе Лондона приковано к бегунам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Легендарный Усэйн Болт, который после текущего форума завершит карьеру, занял лишь 3-е место на стометровке – в своем последнем личном финале. Самым быстрым был американец – 35-тилетний Джастин Гэтлин – к слову, давний соперник Болта. Результат победителя – 9,92 секунды. Второе время у британца Кристиана Коулмэна – 9,94 секунды. Болт отстал от него на 1 сотую.

На ЧМ-2017 в Лондоне самым быстрым в беге оказался американец Джастин Гэтлин-1

# Фотофакт # Легкая атлетика

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